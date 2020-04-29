Сенатор: за отказ вставать на консульский учёт россиян нужно штрафовать

Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За отказ вставать на консульский учёт граждан РФ нужно штрафовать, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров на заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности, пишут argumenti.ru .

Отсутствие списков граждан, въехавших в ту или иную страну, сильно затрудняет процесс вывоза наших соотечественников в экстренных случаях, что показала сложившаяся ситуация в связи с пандемией коронавируса.

Инициативу о штрафах поддержал директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИДа РФ Михаил Петраков. Постановка на консульский учёт – это не вопросы свободы, а вопросы безопасности, подчеркнул он.

– Если был бы все стояли на консульском учете, нам сейчас работать было бы гораздо проще, – отметил Михаил Петраков.

По последним данным Минкомсвязи, ещё около 50 тысяч россиян с конца марта не могут вернуться домой из-за прекращения зарубежного авиасообщения. И это при том, что с 7 по 23 апреля на вывозных рейсах на родину уже вернули около 7 тысяч человек.