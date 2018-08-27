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28.08.2018

Сергей Брилка 28 августа посетит социальные объекты Тулуна

Тулун, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рабочей поездке в Тулун в рамках парламентского контроля 28 августа находится председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Спикер примет участие в районной педагогической конференции, которая традиционно проходит в преддверие 1 сентября.

Также, сообщает пресс-служба ЗС, Сергей Брилка посетит ряд социальных объектов Тулуна – учреждения образования и спортивные сооружения. Затем он оценит работу на объектах, выполненных по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в частности, в 2017 году в Тулуне за счет средств этой программы обустроили детский парк – на прежде заброшенной территории выполнили благоустройство, установили детский городок и спортивный комплекс. В 2017 году было освоено 5,4 млн рублей, в 2018 году запланированы работы на сумму 4,5 млн рублей – предусмотрено оборудование пешеходных дорожек, установка дополнительного игрового оборудования.

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