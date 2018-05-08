Сергей Брилка: 9 мая – время вспомнить всех поименно

Иркутск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Предпраздничные дни и 9 мая – время, которое мы обязаны посвятить памяти героев. Это наш долг перед теми, кто пожертвовал жизнью ради Родины, ради Великой Победы. Самое малое из того, что мы можем сделать – это рассказать юным сибирякам о подвиге земляков, о тех, чьи имена, к сожалению, мало знакомы новому поколению», – сказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Спикер призвал жителей Приангарья найти время на сохранение исторической памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Сергей Брилка напомнил, что на фронтах Великой Отечественной сражались более миллиона солдат и офицеров из Сибирских частей. Более 130 Героев Советского Союза, 176 – Героев Социалистического Труда являются уроженцами иркутской земли. Так, летом 1942 г. на пути наступавших вражеских войск на Сталинград, как и под Москвой, вновь встали сибирские дивизии. Они помогли отстоять Сталинград и нанесли врагу сокрушительный удар. Членом военного совета 64-й армии, принявшей капитуляцию противника в Сталинграде, был сын иркутского рабочего генерал-майор Константин Кирикович Абрамов. Войну он закончил в Прибалтике Героем Советского Союза. В Иркутске на Радищевском кладбище покоится прах Героя Советского Союза генерал-лейтенанта артиллерии Израиля Соломоновича Бескина, который участвовал в Сталинградском сражении, освобождении Белоруссии, Польши, Померании. За решающий артиллерийский удар по прорыву обороны у реки Одер ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Среди героев форсирования Днепра также несколько уроженцев Иркутска. Это – Василий Иванович Долгополов, Николай Михайлович Кириллов, Георгий Арсентьевич Скушников, Виктор Гаврилович Цивчинский. Героями Советского Союза они стали за исключительное мужество при выполнении ответственных боевых заданий. Иркутяне отличились при освобождении Украины, Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Закарпатья. Много наших земляков пало в боях на Ленинградском фронте. Ценой своей жизни они отстояли Ленинград, и с севера обеспечили оборону Москвы. Только на Пискаревском кладбище захоронено более 100 иркутян. «Знаменитым защитником ленинградского неба стал сын иркутского железнодорожника, уроженец Иркутска Николай Васильевич Челноков. Он совершил более 270 боевых вылетов, стал командиром 57-го полка морских штурмовиков и дважды Героем Советского Союза. В Иркутске на пересечении улиц Челнокова и Маяковского установлен памятник герою, и в эти дни нельзя молча проходить мимо – нужно и детям, и внукам рассказывать о подвиге легендарного летчика», – сказал Сергей Брилка. Спикер подчеркнул, что иркутяне сражались не только на фронте, но и в тылу врага. В лесах Карелии наводил страх на оккупантов партизанский отряд «Буревестник», ядром которого были 50 молодых рабочих завода им. Куйбышева и Иркутского авиационного завода. Иркутяне участвовали в движении Сопротивления в оккупированных фашистами странах. Это комсомольский работник из Иркутска Зедгенидзе – руководитель партизанского отряда, действовавшего в Чехословакии, командиры партизанских отрядов геолог Виктор Тихонов и армейский политработник Иван Червов. Дальневосточная кампания против Японии добавила еще несколько имен к числу иркутян – Героев Советского Союза. Так, в боях за освобождение Кореи отличилась санинструктор Мария Цуканова, ушедшая на фронт с Иркутского авиационного завода. «Всех героев трудно перечислить. Но чем больше мы уделим этому времени, тем больше имен и биографий удастся вспомнить и передать эти бесценные знания юным сибирякам, – сказал Сергей Брилка, – Так, большинству иркутян знаком проспект маршала Жукова и биография полководца, как и героическая биография нашего земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Но многие ли знают воинский путь тех, в честь кого названы улица Егорова в Октябрьском районе или улица Николая Вилкова в Свердловском районе областного центра. Девятое мая – время вспомнить и Героя Советского Союза Николая Александровича Вилкова, и выдающегося летчика Петра Дмитриевича Егорова, и других героев Великой Отечественной войны, чей подвиг должен жить в веках. Это время вспомнить всех поименно». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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