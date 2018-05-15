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15.05.2018

Сергей Брилка ходатайствовал о награждении Почетной грамотой ЗС заместителя главврача ИОКБ Натальи Сараевой

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка выступил с ходатайством о награждении Почетной грамотой областного парламента заместителя главного врача Иркутской областной клинической больницы Натальи Сараевой.

Как сообщает пресс-служба ЗС, грамоту ей предлагается вручить за личный вклад в успешное решение задач по охране здоровья населения региона, организации и оказанию лечебно-профилактической помощи, по повышению качества медицинской помощи населению области.

На заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС кандидатуру Натальи Сараевой представила зам. главного врача ИОКБ по кадрам Альфия Березина, сообщает пресс-служба облпарламента. Обозначив профессиональные достижения своей коллеги, сотрудник медицинского учреждения особо отметила вклад Натальи Сараевой во внедрение и развитие в регионе трансплантации клеток костного мозга.

– Наталья Орестовна организовала повышение квалификации врачей-гематологов в нашей больнице, сама непосредственно принимала участие в проведении трансплантации. И на сегодняшний день в ИОКБ проведено двенадцать успешных трансплантаций клеток костного мозга, – рассказала Альфия Березина.

Комиссия, рассмотрев ходатайство Сергея Брилки, приняла решение внести вопрос о награждении Натальи Сараевой на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области. Вопрос включен в повестку 62-й сессии областного парламента.

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