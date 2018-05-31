Сергей Брилка: необходимо использовать возможности института наставничества в деле патриотического воспитания молодежи

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Семинар «Женщины Прибайкалья – золотой фонд» состоялся 31 мая в Иркутске. Он был посвящен совместной работе солдатских матерей Прибайкалья с командованием и женсоветами воинских частей и подразделений Иркутской области по проведению военно-патриотических мероприятий и других проектов.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, участников семинара от имени председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки и депутатов поприветствовал вице-спикер Кузьма Алдаров.

В своем приветствии Сергей Брилка выразил полную поддержку обозначенным целям мероприятия. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить возрождению и внедрению наставничества как традиционного метода обучения и передачи опыта. «Чрезвычайно важно, чтобы всё, что наработано предыдущими поколениями, было бережно сохранено и передано в руки наших последователей и преемников. Возможности института наставничества в развитии экономики и общества, применении действенных мер государственной поддержки трудно переоценить и отрадно, что это понимание у нас с вами есть», – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что такие мероприятия позволяют добиться более широкого понимания того, как органы региональной власти и органы местного самоуправления, общественные организации и военкоматы могут взаимно дополнять друг друга в таком ответственном деле как прохождение воинской службы и патриотическое воспитание молодежи, приобретающее сегодня новые формы наставничества.

Кузьма Алдаров поблагодарил активистов областной женской организации «Солдатские матери Прибайкалья» за участие во всех крупных и значимых мероприятиях Законодательного собрания и Общественного совета.

– Вы действительно представляете собой золотой фонд наших выдающихся женщин, настоящих сибирячек, матерей, активных и неравнодушных граждан страны, – подчеркнул вице-спикер.

Кроме того, Кузьма Алдаров вручил благодарности Законодательного собрания Иркутской области за большой личный вклад в дело подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах РФ, тесное сотрудничество с командованием войсковых частей в деле патриотического воспитания военнослужащих и членов их семей, проведение военно-патриотических мероприятий, повышение престижа военной службы членам Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Людмиле Жилкиной, Людмиле Долматовой, Людмиле Семергей, заведующей солдатским клубом войсковой части 93855 Ирине Могильниченко и библиотекарю этой войсковой части Марине Хайрутдиновой.