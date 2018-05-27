Сергей Брилка отметил важность фестиваля национальной культуры «Беларускі кірмаш-2018»

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый международный белорусский фестиваль «Беларускі кірмаш-2018» открылся в Иркутске прошел в Иркутске 26 мая, в кинотеатре «Художественный». В программе были выступления 19 белорусских коллективов и участников со всего Приангарья.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, гостей фестиваля ждали мастер-классы по белорусским народным бытовым танцам, а также ремесленные уроки.

Отмечая важность проведения такого фестиваля национальной культуры, председатель областного парламента Сергей Брилка подчеркнул следующее: «Беларусь и Россию роднит многое – общая история, культура, традиции. Иркутская область исторически является достойным примером дружеских отношений с братским белорусским народом, и эту дружбу мы бережно храним. В регионе созданы и работают белорусские национально-культурные центры, с давних пор налажены крепкие торгово-экономические связи.

В Иркутской области проживет более 14 тысяч белорусов, большинство самых активных из них объединено региональной общественной организацией «Иркутское Товарищество Белорусской культуры им. Черского». Теплых слов благодарности заслуживают люди, которые ведут целенаправленную работу по возрождению и развитию белорусских национальных обрядов, традиций, обычаев и ремёсел. Отрадно, что такие белорусские праздники, как Коляды, Купальле, Масленица, Дожинки каждый год отмечаются в Иркутской области. Безусловно, все это способствует преемственности молодым поколением духовных и культурных ценностей предков».

Спикер также сделал акцент на том, что внимание общества сегодня сосредоточено на воспитании истинного патриотизма, любви к своей малой и большой Родине. «Такую любовь невозможно привить подрастающему поколению без знания истории, традиций, обрядов. Ценно, что белорусская культура имеет сегодня такую мощную поддержку молодежных общественных объединений в Приангарье», – сказал Сергей Брилка.

Всем гостям и участникам фестиваля «Беларускі кірмаш-2018» спикер пожелал счастья и благополучия, творческого вдохновения и новых проектов, направленных на сохранение национальной культуры.