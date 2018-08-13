Саянск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка побывал в Саянске. В преддверии Дня строителя он поздравил с 50-летием коллектив и руководство ЗАО «Восток-Центр».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, участниками торжества также стали депутаты областного парламента Владислав Буханов и Геннадий Нестерович.

– Полувековой юбилей компании «Восток-Центр» – это значительная часть пути в становлении и развитии всего Приангарья, знаковая веха индустриальной эпохи нашей страны. Созданный в 1968 году для строительства предприятий химической промышленности, «Восток-Центр» стал сердцем ударной комсомольской стройки нового города Саянска. Сюда съезжались молодые строители и энтузиасты со всей страны, здесь ставились рекорды строительной отрасли того времени. И сегодня город с его социальной инфраструктурой, в том числе школами, детскими садами, больницами, построенный вашими руками – один из самых уютных и благоустроенных в Иркутской области, – сказал Сергей Брилка, обращаясь к сотрудникам компании-юбиляра.

Парламентарии также напомнили, что специалисты ЗАО «Восток-Центр» возводили такие промышленные гиганты как «Саянскхимпласт», Ново-Зиминскую ТЭЦ, Восточно-Сибирскую птицефабрику.

– Сегодня предприятие продолжает достойно работать. В самых разных уголках Иркутской области строятся важнейшие социальные объекты в рамках областных и федеральных программ, что еще раз подчеркивает высокую репутацию «Восток-Центра» не только среди жителей и профессионального сообщества Приангарья, но и на государственном уровне, – акцентировал Сергей Брилка. Спикер пожелал коллективу и руководству строительной компании воплощения самых амбициозных проектов, которые послужат развитию Приангарья, а также крепкого сибирского здоровья, благополучия и процветания.