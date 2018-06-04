Сергей Брилка поздравил Балаганск с днем основания поселка

Балаганский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил поздравление администрации и жителям Балаганского муниципального образования с днем основания поселка, который отмечается 5 июня.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в своем поздравлении спикер отметил, что в поселке, основанном в 1962 году, активно работают институты гражданского общества, об этом свидетельствует успешная реализация в территории проекта «Народные инициативы», предполагающего, что решение о распределении средств принимается при непосредственном участии граждан.

– В 2017-м году за счет «Народных инициатив» в Балаганске приобрели строительные материалы для текущего ремонта стадиона «Ангара», в 2018-м – запланировали приобретение и установку двух детских игровых площадок. Кроме того, средства проекта были направлены на благоустройство поселкового сквера и обустройство двух мусорных площадок. Таким образом, жители уделяют внимание и благоустройству своей территории, и развитию спорта, и думают о подрастающем поколении, – сказал Сергей Брилка.

Также спикер подчеркнул, что в текущем году в Балаганске за счет средств областного бюджета начнется строительство детского сада на 110 мест – депутаты держат этот вопрос на парламентском контроле. В праздничный день Сергей Брилка пожелал Балаганску стабильности и процветания, а его жителям – крепкого здоровья, добрых и радостных событий в жизни, уверенности в своих силах и завтрашнем дне.