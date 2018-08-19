Сергей Брилка поздравил горсуд и межрайонную прокуратуру Усть-Илимска с юбилейными датами

Усть-Илимск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил приветственные адреса в Усть-Илимский городской суд и Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру, которые отмечают 50-летие со дня образования.

Спикер областного парламента отметил, что установленный Конституцией РФ принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную подразумевает их тесное взаимодействие для совершенствования правовой системы федерального и регионального уровней и, самое главное, в целях улучшения жизни наших граждан, сообщает пресс-служба ЗС.

«Мы гордимся тем, что в Усть-Илимском городском суде на протяжении всей истории его становления и ежедневной работы, слаженный коллектив настоящих профессионалов стоит на страже законности и справедливости, успешно решает задачи повышения качества судопроизводства, вносит достойный вклад в укрепление социальной стабильности в родном регионе, – отметил Сергей Брилка в приветственном адресе. – Своим трудом вы создаете авторитет судебной власти – показатели работы Усть-Илимского городского суда всегда были и остаются высокими. Убежден, что ваша верность закону, служебному долгу, высокая правовая культура и внимательное отношение к людям и в дальнейшем будут служить основой плодотворной деятельности, направленной на торжество закона и справедливости».

По словам председателя Заксобрания, прокуратура Усть-Илимска формировалась вместе со становлением нового промышленного города, осуществляя надзор, утверждая законность и контролируя правопорядок.

«Важно, что сегодня молодое поколение прокурорских работников Усть-Илимской межрайонной прокуратуры, используя накопленный опыт и сохраняя заложенные традиции, достойно принимает новые вызовы, справляется с решением самых сложных задач. Жители Усть-Илимского района и города Усть-Илимска благодарны вам за чувство уверенности в завтрашнем дне, за надежное будущее своих детей, за верное служение закону и людям, за очень важную для общества и государства работу, требующую высокого профессионального мастерства, компетентности, блестящих знаний и принципиальности», – цитируют в облпарламенте текст поздравления, направленного в ведомство.