Сергей Брилка поздравил Ирину Долгову с победой в Чемпионате Европы по дзюдо

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил поздравление с победой в Чемпионате Европы по дзюдо, прошедшем в Тель-Авиве в Израиле, спортсменке из Братска Ирине Долговой.

Напомним, братчанка завоевала золотую медаль в весовой категории 48 килограммов.

«Вы подарили зрителям и болельщикам активный, яркий и эффектный поединок, который продемонстрировал Ваше мастерство, силу духа и истинный профессионализм. Ваша спортивная карьера, личностные качества и жизненные цели служат примером для всех спортсменов Приангарья и многих любителей спорта! – цитирует пресс-служба ЗС поздравление Сергея Брилки. – Все мы – Ваши земляки и гордимся тем, что Вы – сильная духом, целеустремленная и упорная, с настоящим сибирским характером – родом из Иркутской области. Пусть Ваш спортивный и жизненный путь будет долгим и победным! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!»

Спикер областного парламента также отметил, что дзюдо является одним из красивейших видов спорта, который развивает в человеке физическую силу и быстроту реакции, а также требует от спортсмена дисциплины, учит соблюдению этикета, самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе.