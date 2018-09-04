Сергей Брилка поздравил НПО «Микроген» со 100-летием со дня образования Иркутского филиала

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Поздравление со 100-летием образования Иркутского филиала НПО «Микроген» от имени председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка передал руководству научно-производственного объединения руководитель аппарата регионального парламента Дмитрий Авдеев.

Как сообщает пресс-служба ЗС, торжественные мероприятия, посвященные этому юбилею, прошли сегодня в Иркутске.

Филиал организации – «Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов» – был создан в 1918 году и в короткие сроки освоил производство вакцинных и сывороточных препаратов для обеспечения всей территории Сибири и Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны предприятие обеспечивало лечебные учреждения на фронтах противостолбнячной и противогангренозной сыворотками. С момента основания «Иркутским предприятием по производству бактерийных препаратов» проведены более 10 тысяч бактериологических и серологических исследований, созданы более 20 иммунобиологических препаратов. Сегодня филиал является единственным в России и одним из четырех в мире производителей уникальных живых гриппозных вакцин.

«Отрадно, что основным приоритетом деятельности вашего предприятия является сохранение и приумножение научного и производственного потенциала в области создания эффективных и безопасных иммунобиологических препаратов для повышения качества жизни и улучшения здоровья граждан нашей страны. «Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов» сегодня по праву считается одним из флагманов микробиологической промышленности страны. Коллектив филиала на протяжении десятков лет успешно разрабатывал и осваивал новые эффективные медицинские иммунобиологические препараты, внедрял современные технологии в производство вакцин против гриппа нового поколения. Особенно ценно, что здесь, в Иркутской области, сохранен кадровый потенциал предприятия – настоящие профессионалы, учёные, квалифицированные работники, способствующие развитию отечественных биотехнологий», – говорится в приветствии Сергея Брилки.

Спикер также отметил, что 100-летие «Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов» встречает новым достижением: летом 2018 года было подписано трехстороннее соглашение между АО «НПО «Микроген», Институтом экспериментальной медицины и НИИ гриппа по разработке и клиническим исследованиям живой гриппозной вакцины против потенциально пандемического штамма А/17/Гонконг/2017/75108 (H7N9). В рамках соглашения «Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов» уже выпустило экспериментальную серию вакцин с этим штаммом и направило ее для исследований в НИИ гриппа.