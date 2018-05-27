Сергей Брилка поздравил парламент Санкт-Петербурга с 315-летием со дня основания города

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил поздравление с 315-летием со дня основания Санкт-Петербурга в адрес своего коллеги – председателя парламента Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Приангарья.

«Сердечно поздравляю вас, коллег-депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга с этой знаменательной датой. Более трех столетий назад по воле Петра Первого на берегах Невы была основана крепость Санкт-Питер-Бурх – краса и гордость России, будущая столица великой Российской Империи. За эти годы Санкт-Петербург явился источником вдохновения для многих выдающихся деятелей русской и зарубежной культуры, крупнейшим европейский центром науки и образования, пережил немало испытаний, пройдя через суровые годы блокады во время Великой Отечественной войны. Празднование такого знакового юбилея позволяет всем нам еще раз оглянуться на пройденный славным городом путь, оценить достойное настоящее и наметить перспективные направления работы для дальнейшего повышения качества жизни в одном из самых красивейших городов мира», – говорится в поздравлении Сергея Брилки. Напомним, день своего основания Санкт-Петербург отметил 27 мая.

Спикер также подчеркнул, что значительная роль в развитии Северной столицы принадлежит парламенту города, которое по праву зарекомендовало себя как высокопрофессиональный законодательный орган. «Важно, что в парламенте Санкт-Петербурга работает сплоченная команда профессионалов, пользующаяся заслуженным авторитетом и доверием избирателей, вносящая весомый вклад в развитие и укрепление традиций российского парламентаризма», – подчеркнул Сергей Брилка.

В этот праздничный день спикер пожелал всем жителям Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов, а депутатам парламента – приумножать славные достижения предшествующих поколений, своим ежедневным трудом и талантом способствовать процветанию родной земли.