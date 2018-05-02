Сергей Брилка поздравил с Днем Победы ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил членов Свердловской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иркутска с Днем Победы на торжественном мероприятии, которое состоялось 3 мая. – Приближается 73-я годовщина Великой Победы, которую одержал советский народ над фашистской чумой, принеся мир не только в нашу страну, но и на всю планету. Эта победа была добыта ценой жизни миллионов воинов и тружеников тыла. Двести тысяч жителей Иркутской области ушли на фронт, треть из них не вернулась домой. Жители региона ковали победу и в тылу – на заводах и фабриках, на полях, в госпиталях, где выхаживали раненых бойцов. Спасибо вам, уважаемые ветераны, за то, что вы трепетно храните память об этих событиях, ведете активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, делитесь жизненным опытом с молодежью. Ведь наша главная цель – донести до молодого поколения дух народа-победителя, чтобы и будущее нашей Родины было овеяно величием и славой, – подчеркнул спикер областного парламента, выступая перед ветеранами. Как сообщает пресс-служба ЗС, Сергей Брилка также вручил почетную грамоту Законодательного собрания Иркутской области участнику Великой Отечественной войны Петру Андреевичу Попову и благодарность председателя облпарламента участнику войны Борису Степановичу Шумееву. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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