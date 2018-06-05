Сергей Брилка поздравил сотрудников МВД с 300-летием российской полиции

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Поздравительный адрес ветеранам и сотрудникам, а также курсантам Восточно-Сибирского института МВД России в честь 300-летия образования российской полиции направил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Как сообщает перс-служба областного парламента, на основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что 5 июня 1718 года Указом Петра Первого учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности, в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. Этот факт стал предпосылкой для учреждения памятной даты – 5 июня отмечают День образования российской полиции. В 2018 году исполняется 300-лет с момента подписания исторического документа.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации на протяжении трех столетий является гарантом правопорядка и стабильности в российском обществе, – подчеркнул спикер. – Ежедневно сотрудники органов внутренних дел проявляют профессионализм, оперативность, доблесть и выдержку, надежно защищают наших граждан от противоправных посягательств, противостоят криминальному миру, охраняют общественный порядок и обеспечивают наше спокойствие».

Сергей Брилка отметил неоценимый вклад, который Восточно-Сибирский институт МВД России внес в развитие правоохранительной системы Иркутской области. «Сегодня высококвалифицированные сотрудники учреждения ведут подготовку специалистов, способных эффективно выполнять оперативно-служебные задачи. Выпускники института с честью и достоинством несут службу в Приангарье и во многих других регионах России, выполняют сложные задачи, проявляют мужество и отвагу для обеспечения мирной жизни, созидательного труда и отдыха граждан нашей страны», - сказал председатель ЗС.

От имени депутатов областного парламента спикер поздравил ветеранов, сотрудников и курсантов учебного заведения, а также всех, кто имеет отношение к защите правопорядка в Приангарье с праздником, и пожелал крепкого здоровья, продвижения по службе и успехов в служении Отечеству и родной Иркутской области.