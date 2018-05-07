Сергей Брилка поздравил Восточно-Сибирский институт МВД с 25-летием

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил ветеранам, сотрудникам и курсантам Восточно-Сибирского института МВД России поздравления с 25-годовщиной со дня образования Иркутской высшей школы МВД и с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Спикер отметил, что история становления и развития ВСИ МВД России – это достойный путь от отделения факультета заочного обучения Высшей школы министерства охраны общественного порядка РСФСР до солидного и единственного на территории Восточно-Сибирского региона учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов для правоохранительной системы, сообщает пресс-служба облпарламента.

По мнению председателя ЗС, институт внес неоценимый вклад в историю страны и Иркутской области.

– Сегодня высококвалифицированные сотрудники ведомства успешно ведут подготовку специалистов, способных эффективно выполнять оперативно-служебные задачи. Выпускники института с честью и достоинством несут службу во всех регионах России, занимая высокие посты, выполняя сложные задачи, многие из них имеют государственные и ведомственные награды, – подчеркнул Сергей Брилка. – Символично, что юбилей Иркутской высшей школы МВД России отмечается накануне главного праздника России – Дня Победы! В годы войны сотрудники милиции сражались с немецкими захватчиками вместе с воинами Красной Армии, проявляя стойкость, подлинное мужество и истинный героизм, каждым боем, каждой операцией приближали Великую Победу.

Сергей Брилка пожелал ветеранам, сотрудникам и курсантам Восточно-Сибирского института МВД России крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, энергии и оптимизма, успешного осуществления намеченных планов.