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22.08.2018

Сергей Брилка поздравил жителей Коми с днем образования республики

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил жителей Коми с днем образования Республики. Соответствующее письмо спикер направил в Государственный Совет Коми.

Как сообщает пресс-служба ЗС Приангарья, именно в этот день, 22 августа, девяносто семь лет назад в составе РСФСР была образована Автономная область Коми (Зырян). Сергей Брилка отметил, что для коми-народа это явилось знаковым событием – не менее важным, чем вхождение края Коми в состав России. Впервые народы коми, разбросанные по нескольким губерниям и уездам, были объединены в единое административно-территориальное образование со статусом автономии.

«Республика Коми сегодня – это успешно развивающийся и стабильный регион нашей многонациональной страны, сохраняющий свою самобытность и культуру. Важно, что парламентаризм и суверенитет представляют собой два неразрывных понятия – именно парламент Республики является выразителем и гарантом народного суверенитета. От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области от всей души желаю Республике Коми мира и процветания, а всем ее жителям – крепкого здоровья, добра и благополучия, стабильности и уверенности в будущем своих детей!», – сказано в поздравлении спикера.

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