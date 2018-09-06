Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил жителей Приангарья с Международным днем грамотности.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, ежегодный Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года.

По замыслу организаторов, этот день призван активизировать усилия общества по распространению грамотности – одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. Эта задача является ключевым компонентом целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. Эти цели, принятые мировыми лидерами в сентябре 2015 года, включают в себя задачи по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и поощрению возможности обучения на протяжении всей жизни для каждого человека. Ведь умение читать, писать и считать улучшает качество жизни и работы людей, способствует созданию справедливого и устойчивого общества.

Отмечая важность повышения грамотности населения, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул, что быть грамотным – это необходимое качество для каждого современного человека:

– В России уже несколько лет реализуется замечательный проект под названием «Тотальный диктант». Он позволяет каждому жителю нашей страны проверить свою грамотность, подучить правила русской грамматики, выявить свои слабые места в знании языка. Ведь отличное владение устной и письменной речью позволяет добиться впечатляющих результатов в различных сферах жизни, и часто бывает залогом успеха в наш век массовых коммуникаций и цифровых технологий. Отрадно отметить, что в проекте «Тотальный диктант» Иркутск вошел в топ-10 городов по рекордному количеству участников. Диктант проводится не только в стенах вузов и школах, но и в общественных местах – музеях, библиотеках, офисах. Все это, безусловно, способствует повышению ценности грамотности в обществе, и как следствие – бережному и ответственному отношению к родному языку, как основе нашей культуры.