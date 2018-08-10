Сергей Брилка поздравил жителей села Хохорск Боханского района с 65-летием со дня основания населенного пункта

Боханский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил поздравления жителям села Хохорск Боханского района с 65-летием со дня основания населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер отметил, что муниципальное образование по праву считается одним из самых поступательно развивающихся поселений района. И в рамках программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» в областном бюджете 2018 года предусмотрены средства на новый детский сад на 98 мест в Хохорске.

– Благодаря труду жителей, профессиональной работе администрации муниципалитета, активной помощи депутатов всех уровней, социальных партнеров реализуются проекты ремонта и благоустройства, творческие, патриотические и просветительские акции, поддерживаются национальные бурятские традиции и ремесла, строятся социальные объекты, – отметил в своем поздравлении Сергей Брилка.

Спикер областного парламента поблагодарил жителей Хохорска за деятельное участие в решении самых насущных проблем родного села, района и области, за готовность все свои силы отдавать дальнейшему социально-экономическому развитию малой родины.

– Сегодня важно консолидировать наши усилия для того, чтобы сделать жизнь комфортнее, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки жили, трудились и были счастливы на любимой земле! От имени депутатов областного парламента желаю всем жителям и руководству Хохорского муниципального образования крепкого сибирского здоровья, добрых и радостных событий в жизни, счастья, достатка, уверенности в завтрашнем дне! – сказано в поздравлении.