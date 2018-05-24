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25.05.2018

Сергей Брилка поздравил жителей Усть-Уды с днем основания рабочего поселка

Усть-Удинский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил руководство и всех жителей рабочего поселка Усть-Уда с днем основания населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в своем приветствии на имя главы поселения Владимира Тарасенко, спикер подчеркнул: «Более трех столетий назад в живописном месте основано одно из старинных поселений Приангарья, славное плодородием полей и красотами Ангары. Усть-Уда известна своей историей, традициями, и главным богатством – талантливыми, отзывчивыми и добрыми людьми».

По словам Сергея Брилки, сегодня благодаря трудолюбию и профессионализму усть-удинцев в муниципальном образовании развивается лесная промышленность, сельское хозяйство, реализуются «Народные инициативы», активно работают институты гражданского общества. Было также отмечено, что местная власть работает в тесном взаимодействии с депутатским корпусом. Так, при непосредственном участии депутатов Законодательного собрания в Усть-Уде будет построена библиотека имени Валентина Распутина, ее возведение начнется в этом году. Спикер выразил уверенность в том, что библиотека станет центром социокультурной и общественной жизни Усть-Уды и всего Усть-Удинского района. Также были выделены средства на завершение строительства долгожданной для поселения школы на 520 мест.

От имени депутатов областного парламента Сергей Брилка пожелал всем жителям Усть-Удинского муниципального образования крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, уверенности в завтрашнем дне и благополучия.

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