ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
07.05.2018

Сергей Брилка поздравляет работников радио в Приангарье с профессиональным праздником

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравляет с Днем радио работников и ветеранов всех отраслей связи в Приангарье.

Уважаемые работники и ветераны радиовещания и всех отраслей связи! Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем радио!

Радио, телевидение и интернет на протяжении многих десятилетий остаются важнейшими средствами коммуникации для самой широкой аудитории, играют огромную роль в развитии экономики, социальной сферы, а также в жизни каждого отдельного человека. Они сделали окружающий мир мобильнее и динамичнее, став неотъемлемой частью современного общества.

Сегодня тысячи теле- и радиостанций обеспечивают оперативной информацией жителей самых отдаленных и труднодоступных территорий, объединяя самые разные группы населения. За этим стоит вдохновенный труд настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела – корреспондентов, дикторов, редакторов, монтажеров, каждый день подтверждающих компетентность и мастерство.

Уважаемые радийщики, работники и ветераны связи Приангарья! Ваш неустанный творческий поиск, постоянный диалог со слушателями и зрителями помогают нам в повседневной жизни узнавать о событиях и проблемах, объективно смотреть на мир и составлять свое мнение о текущих процессах, своевременно реагировать на происходящее и принимать грамотные решение. Убежден, что благодаря вашим стараниям лучшие традиции работников отраслей связи будут сохранены и приумножены!

От имени депутатов Законодательного собрания, желаю вам успехов на профессиональном поприще, интересных встреч, творческого вдохновения, удачи во всех начинаниях и личного благополучия.

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске