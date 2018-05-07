Сергей Брилка поздравляет работников радио в Приангарье с профессиональным праздником

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравляет с Днем радио работников и ветеранов всех отраслей связи в Приангарье.

Уважаемые работники и ветераны радиовещания и всех отраслей связи! Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем радио!

Радио, телевидение и интернет на протяжении многих десятилетий остаются важнейшими средствами коммуникации для самой широкой аудитории, играют огромную роль в развитии экономики, социальной сферы, а также в жизни каждого отдельного человека. Они сделали окружающий мир мобильнее и динамичнее, став неотъемлемой частью современного общества.

Сегодня тысячи теле- и радиостанций обеспечивают оперативной информацией жителей самых отдаленных и труднодоступных территорий, объединяя самые разные группы населения. За этим стоит вдохновенный труд настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела – корреспондентов, дикторов, редакторов, монтажеров, каждый день подтверждающих компетентность и мастерство.

Уважаемые радийщики, работники и ветераны связи Приангарья! Ваш неустанный творческий поиск, постоянный диалог со слушателями и зрителями помогают нам в повседневной жизни узнавать о событиях и проблемах, объективно смотреть на мир и составлять свое мнение о текущих процессах, своевременно реагировать на происходящее и принимать грамотные решение. Убежден, что благодаря вашим стараниям лучшие традиции работников отраслей связи будут сохранены и приумножены!

От имени депутатов Законодательного собрания, желаю вам успехов на профессиональном поприще, интересных встреч, творческого вдохновения, удачи во всех начинаниях и личного благополучия.

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка