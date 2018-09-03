Сергей Брилка принял участие в митинге солидарности в борьбе против террора

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялся в Иркутске у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» 3 сентября. Как сообщает пресс-служба областного парламента, жители города, представители власти и общественности зажжёнными свечами почтили память тысяч наших сограждан, ставшими жертвой террора, и тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг и спасая жизни невинных. Участие в акции принял председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области спикер поблагодарил всех, кто пришел на митинг, кому не безразлична судьба погибших в чудовищных бойнях. – В нашей стране за последние десятилетия произошло немало страшных террористических актов, – сказал спикер. – Но самым ужасным из них, без сомнения, являются трагические события, случившиеся в Беслане, когда жертвами террористов стали дети. Мы помним и о других бесчеловечных терактах: в Москве, Махачкале, Волгограде, Санкт-Петербурге. Вспоминая сегодня жертв этих страшных трагедий и многих других террористических актов, мы также отдаем дань светлой памяти сотрудникам правоохранительных органов, героически погибшим при выполнении служебного долга. Мы высоко ценим и благодарим всех, кто сегодня ежедневно профессионально борется с террором, защищает нас от бандитов. Уверен, что в современных условиях работу по борьбе с терроризмом нельзя перекладывать исключительно на государственные структуры. Каждый из нас должен помнить, что с терроризмом важно не только бороться, но и предупреждать его появление. Уважаемые земляки! От каждого из нас зависит спокойствие в родном регионе, жизнь и безопасность наших детей и внуков. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе. При этом главное наше оружие – бдительность, сплочённость, неравнодушие. И сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы громко говорим, что всеми силами будем противостоять терроризму, как национальному, так и международному! Участники митинга почтили память жертв бесчеловечных деяний террористов минутой молчания и возложили венки к мемориалу «Вечный огонь Славы». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

иркутск

сергей брилка Тэги: View the discussion thread.