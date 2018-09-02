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03.09.2018

Сергей Брилка в День солидарности в борьбе с терроризмом призвал почтить память пострадавших от терактов

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в День солидарности в борьбе с терроризмом призвал почтить память пострадавших от терактов.

Как пишет пресс-служба регионального парламента, «терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Россия за последнюю четверть века пережила, потеряв тысячи своих граждан, ужасные теракты в Москве, Будённовске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, Беслане, Первомайском, Владикавказе, Волгограде и других городах. Террористы бесчинствовали в театральном центре на Дубровке, взрывали дома, захватывали заложников в школах и больницах, убивали людей в метрополитене, на вокзалах, в автобусах и троллейбусах. Россия столкнулась с самой настоящей террористической войной. В своем стремлении заполучить власть боевики и фанатики-смертники убивают и калечат людей, а главное – пытаются воздействовать на психологическое состояние общества. С целью противостояния идеологии насилия в нашей стране учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом».

С этой датой связано одно из самых трагических событий новейшей истории. 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в школу №1 в Беслане проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов.

3 сентября ровно в 13:05 произошла детонация первой бомбы. В ходе чудовищного теракта погибло более 330 человек, из них 186 детей, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а один арестован. Число погибших составило 1% населения города. События в Беслане – это общая трагедия не только для всех жителей России, но и для других государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость.

Подчеркивая важность борьбы с терроризмом, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил: «В этот скорбный день мы склоняем головы в память обо всех невинных жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. Мы отдаем дань глубокого уважения, благодарности и памяти всем сотрудникам силовых структур. Мы помним, что в Беслане погибло беспрецедентное количество бойцов группы Альфа. Потому что они своими телами закрывали детей от пуль. И это только один пример.

Мы помним Беслан, Буденновск, Дубровку, Первомайск, Волгоград. Общее горе и боль сближают нас, дают основания для яростного отпора всем, кто пытается вести переговоры с позиции силы, убивая и запугивая невинных людей. Мы помним и понимаем, что надо действовать. Действовать жёстко, системно и беспощадно, чтобы наши дети никогда не столкнулись ни с чем подобным».

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