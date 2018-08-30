Сергей Брилка выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа на 81-м году жизни, выразил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. «Иосиф Давыдович родился в Донецкой области, и для него была дорога земля малой родины. Но вместе с тем, родной для него стала и земля Байкальского региона, во благо которого он работал в Государственной Думе более двадцати лет. За эти годы Иосифу Давыдовичу удалось решить множество проблем территорий, лично помочь сотням людей, он контролировал бесперебойное финансирование строительства детских садов, школ и спортивных сооружений – внёс поистине неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Сибири. Но мы будем помнить его еще и потому, что для нескольких поколений песни в его исполнении действительно помогали «строить и жить». Они звучали из репродукторов на целине, в самых известных кинофильмах, на огромных стадионах и камерных сценах, вместе с Иосифом Давыдовичем их пели стройотрядовцы БАМа и боевые офицеры, ветераны войны и юные школьники. Красной нитью через все песни, которые исполнял Иосиф Кобзон, проходила искренняя любовь к своей стране – к России. Можно с уверенностью сказать, что самой главной чертой Иосифа Давыдовича была патриотичность. Она проявлялась не только в музыке и песнях, но, в первую очередь, в делах – Иосиф Кобзон побывал с концертами, наверное, на всех советских стройках. Он выступал перед военным контингентом в Афганистане и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Постоянно занимался благотворительностью, помогал тяжело больным детям. От имени депутатов Законодательного собрания выражаю самые глубокие соболезнования близким и родным Иосифа Давыдовича Кобзона. Это невосполнимая утрата. Иркутская земля скорбит вместе с вами», – цитирует Сергея Брилку пресс-служба ЗС. Напомним, по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, Иосиф Кобзон был избран депутатом Государственной думы ФС РФ от региональной группы №4, в которую входят три региона – Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия. Сейчас его место может занять зампред думы Иркутска Александр Ханхалаев, если идущий перед ним в списке ЕР представитель Забайкальского края Виктор Святецкий откажется от мандата. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр ханхалаев

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