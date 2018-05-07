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07.05.2018

Сергей Брилка встретился с ветеранами Иркутской области

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка встретился с руководителями ряда ветеранских организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Такие встречи традиционно проходят в областном парламенте накануне 9 мая. В начале разговора собравшиеся отметили, что ветеранов Великой Отечественной войны в Иркутской области в живых остается все меньше и меньше – на сегодняшний день их около 600 человек.

На встрече речь шла о мерах социальной поддержки ветеранов и людей пожилого возраста в Иркутской области. В частности, гости положительно отозвались о двух законопроектах, над которыми идет работа в Законодательном собрании региона – «О ветеранах труда Иркутской области» и «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области». Руководители ветеранских организаций выразили общее мнение, что данные законопроекты необходимо принимать в окончательном чтении, чтобы они как можно быстрее начали работать на территории Приангарья.

По традиции депутаты и аппарат Законодательного собрания оказывают ветеранским организациям материальную помощь – в завершении встречи собранные средства были переданы руководителям организаций.

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