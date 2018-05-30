ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
31.05.2018

Сергей Брилка: защита интересов детей – общая задача для гражданских институтов, органов власти и родителей

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Дети в Иркутской области требуют внимания и защиты своих интересов, как со стороны органов власти, так и общественных институтов. Об этом накануне Международного дня защиты детей заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя ситуацию в сфере защиты детства в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер привел цифры статистики, которые красноречиво характеризуют положение дел в части охраны жизни и здоровья подрастающего поколения. Так, по данным правоохранительных органов в результате происшествий в регионе в 2017-м году погибло 215 детей, травмировано 1785, треть из них – это дети дошкольного возраста.

– Особую тревогу вызывает тот факт, что 673 ребенка пострадали в семьях, причем это в два раза больше, чем в 2016-м, – акцентировал Сергей Брилка.

При этом не всегда причиной тому – преступный умысел, зачастую к трагедии приводит невнимательное отношение родителей к детям. В частности, 34 ребенка в 2017-м получили травмы при падении из окон, двое из них погибли.

– Сегодня и гражданские институты, и органы власти должны предпринимать усилия для осознания обществом важности ответственного родительства, одна из основных задач которого – сохранение жизни и здоровья детей, – сказал Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что в части сохранения здоровья подрастающего поколения парламент Приангарья выступил с инициативой строительства в областном центре детского медицинского центра принципиально более высокого уровня по оснащению и логистике, чем существующие сегодня в области учреждения здравоохранения, оказывающие помощь детям.

– Цифры заболеваемости детей в Приангарье подтверждают востребованность такого проекта, – сказал Сергей Брилка. – Почти у 90% подростков в регионе наблюдаются заболевания органов дыхания, у каждого четвертого – болезни глаз, у 23% – болезни костно-мышечной системы. И статистика показывает – по сравнению с дошкольным возрастом число детей, страдающих к выпуску из школы теми или иными заболеваниями, возрастает минимум в два раза. Это подчеркивает необходимость развития в регионе еще и системы своевременной диагностики нарушений детского здоровья.

Кроме того, Сергей Брилка подчеркнул важность участия и гражданских институтов, и органов власти в решении проблемы сиротства в регионе. Иркутская область по численности детей-сирот – 17 тысяч 343 человека по итогам 2017-го года – занимает первое место в России. При этом в 55 субъектах РФ зарегистрировано по пять тысяч детей-сирот.

– Опыт других субъектов требует внимания, в том числе, и в вопросах совершенствования регионального законодательства в части поддержки семей, усыновляющих и опекающих детей-сирот, – отметил спикер.

Также Сергей Брилка акцентировал, что решение обозначенных вопросов – задача, поставленная, в том числе, и на федеральном уровне в рамках объявленного в стране Десятилетия детства и в «майском» указе президента страны.

– Только совместными усилиями общества, власти и самих граждан можно добиться результата в части действенной защиты интересов детей в Приангарье, – сказал Сергей Брилка.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске