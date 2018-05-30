Сергей Брилка: защита интересов детей – общая задача для гражданских институтов, органов власти и родителей

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Дети в Иркутской области требуют внимания и защиты своих интересов, как со стороны органов власти, так и общественных институтов. Об этом накануне Международного дня защиты детей заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя ситуацию в сфере защиты детства в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер привел цифры статистики, которые красноречиво характеризуют положение дел в части охраны жизни и здоровья подрастающего поколения. Так, по данным правоохранительных органов в результате происшествий в регионе в 2017-м году погибло 215 детей, травмировано 1785, треть из них – это дети дошкольного возраста.

– Особую тревогу вызывает тот факт, что 673 ребенка пострадали в семьях, причем это в два раза больше, чем в 2016-м, – акцентировал Сергей Брилка.

При этом не всегда причиной тому – преступный умысел, зачастую к трагедии приводит невнимательное отношение родителей к детям. В частности, 34 ребенка в 2017-м получили травмы при падении из окон, двое из них погибли.

– Сегодня и гражданские институты, и органы власти должны предпринимать усилия для осознания обществом важности ответственного родительства, одна из основных задач которого – сохранение жизни и здоровья детей, – сказал Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что в части сохранения здоровья подрастающего поколения парламент Приангарья выступил с инициативой строительства в областном центре детского медицинского центра принципиально более высокого уровня по оснащению и логистике, чем существующие сегодня в области учреждения здравоохранения, оказывающие помощь детям.

– Цифры заболеваемости детей в Приангарье подтверждают востребованность такого проекта, – сказал Сергей Брилка. – Почти у 90% подростков в регионе наблюдаются заболевания органов дыхания, у каждого четвертого – болезни глаз, у 23% – болезни костно-мышечной системы. И статистика показывает – по сравнению с дошкольным возрастом число детей, страдающих к выпуску из школы теми или иными заболеваниями, возрастает минимум в два раза. Это подчеркивает необходимость развития в регионе еще и системы своевременной диагностики нарушений детского здоровья.

Кроме того, Сергей Брилка подчеркнул важность участия и гражданских институтов, и органов власти в решении проблемы сиротства в регионе. Иркутская область по численности детей-сирот – 17 тысяч 343 человека по итогам 2017-го года – занимает первое место в России. При этом в 55 субъектах РФ зарегистрировано по пять тысяч детей-сирот.

– Опыт других субъектов требует внимания, в том числе, и в вопросах совершенствования регионального законодательства в части поддержки семей, усыновляющих и опекающих детей-сирот, – отметил спикер.

Также Сергей Брилка акцентировал, что решение обозначенных вопросов – задача, поставленная, в том числе, и на федеральном уровне в рамках объявленного в стране Десятилетия детства и в «майском» указе президента страны.

– Только совместными усилиями общества, власти и самих граждан можно добиться результата в части действенной защиты интересов детей в Приангарье, – сказал Сергей Брилка.