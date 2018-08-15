Сергей Брилка: ЗС Приангарья во втором созыве приняло около 200 социальных законов, в том числе – в поддержку пенсионеров

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка принял участие в семинаре-совещании председателей Советов Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сибирского федерального округа, которое состоялось 16 августа в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в семинаре также приняли участие председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Иркутского областного Совета ветеранов Валерий Игнатов, а также представители ветеранских организаций из Забайкальского и Алтайского краев, Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Саратовской областей, республик Алтай и Бурятия,

Темой для обсуждения стало взаимодействие ветеранских организаций с органами государственной и муниципальной власти по повышению качества жизни ветеранов и пенсионеров, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Приветствуя участников совещания, Сергей Брилка подчеркнул, как велико значение старшего поколения в развитии и построении общества и государства.

– Во все времена именно по отношению к заслуженным людям, к опыту и примеру старших и по вниманию к ветеранам со стороны органов власти судили об уровне развития страны. Хочу особо подчеркнуть, что такое внимание, уважение и забота о ветеранах, детях войны, почетных тружениках – один из приоритетов государственной социальной политики, четко обозначенный президентом России Владимиром Путиным. Долг и обязанность органов власти, наша святая обязанность – обеспечить вам, тем, кто отстоял честь и независимость Отечества, достойную и спокойную жизнь.

Сергей Брилка также отметил, что депутаты областного парламента тесно сотрудничают с ветеранскими организациями всех уровней. Председатель Иркутского областного Совета ветеранов Валерий Игнатов входит в Общественный совет при Законодательном собрании Иркутской области, представители ветеранских организаций региона принимают деятельное участие в обсуждении законопроектов социальной и патриотической направленности, в работе Конгресса национальных и общественных организаций Иркутской области.

Спикер также напомнил, что за пять лет работы областного парламента было принято 763 закона, около 200 из них – исключительно социальной направленности, в том числе, только за последний год при взаимодействии и консультировании с ветеранскими организациями Законодательным собранием принят ряд важных мер по поддержке старшего поколения. Так, в соответствии с законом Иркутской области в состав мер социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, включена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере две тысячи рублей. В окончательном чтении принят закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», а также закон «О ветеранах труда Иркутской области» с широким перечнем льгот.

– В прошлом году наши младшие коллеги – Молодежный парламент внесли на рассмотрение Законодательного собрания проект областного закона о патриотическом воспитании, которым также активно занимаются ветеранские организации. Работу над этим и другими законопроектами, которые создадут условия для более комфортной жизнь ветеранов, уважительного отношения к старшим, необходимо продолжить, – сказал спикер.

Сергей Брилка поблагодарил участников семинара за активную общественную деятельность, участие в работе с молодым поколением и пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и мирного неба над головой.