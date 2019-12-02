Сергей Левченко: Иркутская область готова оказать помощь пострадавшим в автокатастрофе в Забайкалье

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готова оказать помощь пострадавшим в автоаварии в Забайкалье. Об это заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

– При необходимости мы готовы направить квалифицированные медицинские кадры, оборудование и технику, организовать необходимое лечение и восстановление в наших медучреждениях пассажиров, которые получили травмы, – сказал он.

Как сообщает пресс-служба главы региона, он направил соболезнования губернатору Забайкальского края Александру Осипову в связи с трагическим событием. Напомним, 1 декабря в Сретенском районе на трассе «Моготуй-Олочи» автоавария с рейсовым пассажирским автобусом унесла жизни 19 человек, еще 21 пострадал.