Сергей Левченко: нужно совместить общие усилия в дальнейшем развитии проекта «ЭКО-Поколение»

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в общественно обсуждении проекта концепции «Байкал в наследие». Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, обсуждение проходило в зоне «ЭКО-Поколение». В мероприятии принимали участие представители природоохранных структур, образования, общественных организаций, Центра молодежной политики, организаций культуры, медицины, физкультуры и спорта, экологического туризма. Приход главы региона на это мероприятие оказался незапланированным, но он все-таки выбрал время и посетил одно из важных дискуссий образовательной площадки второго Байкальского международного экологического водного форума (БМЭВФ). – Сегодняшнее обсуждение – это естественное продолжение той идеи, которую мы начали осуществлять с первого нашего водного форума в прошлом году. И сейчас обсуждение выливается в профессиональные формулировки: не просто – что делать, а как добиваться решения поставленных нами задач. У каждой проблемы есть много граней, и каждый предлагает ее решение, исходя из своих убеждений. Поэтому для того, чтобы нам двигаться в одном направлении, надо делать подход целостным. Именно в целостности есть взаимодействие всех направлений, что в итоге поможет нам совместить общие усилия в дальнейшем развитии проекта «ЭКО-Поколение», – сказал Сергей Левченко. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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