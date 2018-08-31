|Общество
|31.08.2018
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Сергей Левченко передал автоцистерну пожарной части Свирска
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Свирск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал автоцистерну пожарной части Свирска. Напомним, на этой неделе еще 13 подразделений в разных муниципалитетах региона получили новую технику.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на эти цели было выделено 90,3 млн рублей. Автопарк пополняется согласно плану перспективного развития областной пожарно-спасательной службы на период 2017-2020 годов, утвержденного региональным правительством.
В 2017 году автопарк ОГБУ «ПСС Иркутской области» пополнился 15 пожарными автоцистернами. Вся техника имеет шасси повышенной проходимости, что позволяет передвигаться по дорогам различных типов и пересеченной сельской местности.
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