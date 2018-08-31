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31.08.2018

Сергей Левченко передал автоцистерну пожарной части Свирска

Свирск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал автоцистерну пожарной части Свирска. Напомним, на этой неделе еще 13 подразделений в разных муниципалитетах региона получили новую технику.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на эти цели было выделено 90,3 млн рублей. Автопарк пополняется согласно плану перспективного развития областной пожарно-спасательной службы на период 2017-2020 годов, утвержденного региональным правительством.

В 2017 году автопарк ОГБУ «ПСС Иркутской области» пополнился 15 пожарными автоцистернами. Вся техника имеет шасси повышенной проходимости, что позволяет передвигаться по дорогам различных типов и пересеченной сельской местности.

СПРАВКА:

  • На вооружении пожарной части №110 Свирска находится пять единиц техники. Последний раз автопарк обновляли в 2014 году. Бойцы службы отвечают за безопасность шести населенных пунктов Черемховского района с количеством проживающего населения более 14 тыс. человек. Штатная численность личного состава – 46 человек.

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