Сергей Левченко подписал соглашение о сотрудничестве с ДОСААФ

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Оно направлено на развитие долгосрочных партнёрских отношений между регионом и организацией, сообщает пресс-служба регправительства.

Согласно документу, в Иркутской области будут помогать ДОСААФ в проведении патриотических и военно-патриотических мероприятий, создании сети детско-юношеских спортивно-технических клубов, школ, секций и кружков, финансировании спортивных мероприятий по авиационным, техническим и прикладным видам спорта и участия сборных команд региона в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, организовывать сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Со своей стороны, ДОСААФ будет оказывать содействие школам, средним специальным и высшим учебным заведениям в обучении молодых людей допризывного возраста основам военной службы. Организация будет продолжать обучение жителей военно-учётным специальностям, развивать авиационные, технические, прикладные виды спорта, помогать ликвидировать катастрофы, аварии, экологические и стихийные бедствия, проводить спасательные и профилактические работы. Соглашение будет действовать три года.

Региональное отделение ДОСААФ было создано в январе 1927 года. В настоящее время в организации действуют 16 спортивных организаций, среди них две автомобильные школы, учебно-авиационный центр, стрелково-спортивный клуб и областной центр служебного собаководства. В Иркутской области ДОСААФ развивает 17 видов спорта, среди которых авиамодельный, судомодельный автомобильный, парашютный, пулевая стрельба, армейский рукопашный бой, картинг и другие. Членами организации являются семь тысяч человек. Председатель наблюдательного совета ДОСААФ России Иркутской области – губернатор Сергей Левченко.