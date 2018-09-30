Сергей Левченко поздравил пенсионеров Иркутской области с Днем пожилого человека

Иркутская область, 01.10.18 (ИА "Телеинформ"), - В Приангарье, как и по всей России, 1 октября отмечают День пожилого человека. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил пенсионеров региона с праздником.

Дорогие жители Иркутской области, ветераны войны и труда, люди старшего поколения!

1 октября во всех странах мира отмечают Международный день пожилого человека. От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие региона и страны. За то, что были и остаетесь примером ответственности, жизнелюбия и силы духа для детей и внуков.

Сегодня в Приангарье проживают более полумиллиона граждан пожилого возраста. Деятельность Правительства Иркутской области нацелена на обеспечение достойного уровня и повышение качества жизни старшего поколения, стимулирование активного долголетия. Регион обеспечивает предоставление гражданам пожилого возраста всего комплекса мер соцподдержки в виде денежных выплат, а также льгот в натуральной форме.

Область является одним из немногочисленных субъектов России, где установлены меры социальной поддержки детям Великой Отечественной войны, дополнительная поддержка труженикам тыла. В целях признания трудовых заслуг граждан перед Иркутской областью в июле текущего года принят областной Закон «Ветеран труда Иркутской области».

Важное место в повышении качества жизни граждан старшего возраста занимает созданная в регионе система социального обслуживания, включающая в себя элементы долговременного ухода, развитие отделений дневного пребывания, клубной и кружковой работы.

Дорогие наши ветераны и пенсионеры, земляки! Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих и активных лет жизни, счастья, благополучия, любви и душевного тепла родных и близких людей!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко