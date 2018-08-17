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19.08.2018

Сергей Левченко поздравил военных лётчиков гарнизона «Белая» с праздником

Усольский район, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил личный состав войсковой части гарнизона «Белая» с Днём авиастроителя. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Сергей Левченко вручил приветственный адрес и юлагодарственные письма отличившимся офицерам, представителям гражданского персонала Минобороны России, а также ветеранам военной службы.

Традиционно в рамках празднования Дня Воздушного флота России военный аэродром гарнизона открывает двери для всех желающих, кто решил посмотреть на показательные выступления. В этот день прошли демонстрационные полеты сверхлегкой авиации (мотодельтапланов). Также состоялся взлет самолета ИЛ-78, который пилотировал летчик первого класса ВКС России. На летном поле были представлены авиационная техника, стоящая на вооружении воинских частей, дальние бомбардировщики Ту-22м3, средства наземного обеспечения полетов, выставка стрелкового вооружения.

Напомним, в декабре 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 вернулись к месту дислокации – гарнизон «Белая». Личный состав части выполнял специальные задачи по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике. В августе по итогам Международного этапа конкурса «Авиадартс-2018», который прошел на полигоне «Дубровичи», экипаж капитана Михаила Саввова занял третье место в номинации «Дальняя авиация», уступив команде из Китая. Сейчас авиационный полк выполняет задачи по боевой подготовке.

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