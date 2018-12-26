Сергей Левченко вручил государственные награды и награды Иркутской области жителям региона

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Государственные награды и награды Иркутской области 26 декабря вручил губернатор региона Сергей Левченко.

Он поздравил граждан, получивших медали, ордена, почетные звания, благодарности и знаки отличия, пишет пресс-служба губернатора.

– Выполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от его имени я вручаю высокие государственные награды нашим землякам, трудолюбивым людям, настоящим сибирякам. Высоких наград удостоены представители энергетической отрасли, которая всегда была движущей силой развития экономики региона. Наши энергетики проявили свое высочайшее мастерство не только в повседневной работе, но и при ликвидации различных аварийных ситуаций, и при монтаже электрооборудования на Олимпийских объектах в городе Сочи. Их вклад в экономику Иркутской области и всей страны по достоинству отмечен руководителем государства, – сказал Сергей Левченко.

Он отметил, что среди награжденных люди, известные не только в Приангарье, но и во всей России. Это представители разных профессий: врачи, работники социальной сферы и образования, деятели науки.

– Особо хочу отметить, что сегодня среди награжденных люди, проявившие отвагу и героизм при ликвидации лесных пожаров и спасении людей. Экипаж вертолета МИ-8 летом этого года спас нескольких человек в Усть-Кутском лесничестве, оказавшихся в центре верхового пожара, а также оказали помощь жителям поселков Токма и Бур. Причем спасательные работы были затруднены сильным задымлением. Благодарю вас за профессионализм, личное мужество и преданность своему делу, – сказал Сергей Левченко.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Баклашинского участка службы линий электропередачи филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании Алексей Мазур; электромонтер оперативно-выездной бригады Аларского района службы транспорта электроэнергии филиала Центральные электрические сети Иркутской электросетевой компании Михаил Махачкеев; директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Усольского района Марина Палагина.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрию Козлову; заведующему отделением Иркутской областной инфекционной клинической больницы Вячеславу Леоненко.

Почетной грамотой президента РФ награжден доктор химических наук, заведующий лабораторией Института геохимии имени Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Таусон.

Благодарность президента объявлена директору Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Валентине Зябловой.

Указом губернатора Иркутской области за личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации и спасении людей на территории Иркутской области награждены знаком отличия «За честь и мужество»: старший летчик-наблюдатель, начальник Усть-Кутского авиаотделения филиала «Иркутская база авиационной охраны лесов» областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» Александр Горбунов; командир воздушного судна Ми-8 акционерного общества «Авиакомпания «Ангара» Андрей Легенький; бортмеханик воздушного судна Ми-8 акционерного общества «Авиакомпания «Ангара» Сергей Бураков; второй пилот воздушного судна Ми-8 акционерного общества «Авиакомпания «Ангара» Игорь Рудых.

– Поздравляю всех вас с высокими наградами и с наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов! Пусть ваши мечты воплотятся в конкретные дела во благо Иркутской области! – сказал губернатор.