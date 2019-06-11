ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
12.06.2019

Сергей Левченко вручил государственные награды РФ жителям Иркутской области

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня вручил государственные награды РФ 13 жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Скляров.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены сотрудники Иркутского государственного университета: доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Лев Дамешек и доктор физико-математических наук, декан физического факультета Николай Буднев.

Доктору биологических наук, профессору, заведующей кафедрой физико-химической биологии Валентине Саловаровой присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден артист государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова Николай Кабаков.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная система» Наталье Кустовой.

Благодарность президента РФ объявлена директору муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» Людмиле Прониной.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимиру Новожилову.

За заслуги в области транспорта почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено главному инженеру Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Николаю Скосырскому.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено начальнику кормоцеха сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Олегу Швыреву.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено старшему тренеру отделения спортивной аэробики областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа «Спарта» Ольге Демиденко.

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждена преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» Нина Фисаченко.

За заслуги в развитии волонтерского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи благодарность президента РФ объявлена руководителю Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ивану Комелькову.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Сергей Сокол в День России побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске12.06.2019
Байкальск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске.
Сергей Левченко вручил государственные награды РФ жителям Иркутской области12.06.2019
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня вручил государственные награды РФ 13 жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню России 12.06.2019
Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню России, прошел в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы».
«Ростелеком» в Иркутске получил благодарность за поддержку экологических субботников12.06.2019
2019-06-12-02-36-01
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году специалисты «Ростелекома» вышли на субботники во всех населенных пунктах Иркутской области, где есть собственные подразделения компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Жителей Иркутской области с Днем России поздравляют первые лица региона12.06.2019
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 12 июня отмечают День России. Первые лица региона и областного центра поздравляют жителей Приангарья с этим праздником.
Новости азартной индустрии: Вулкан казино с выводом денег, въездной туризм, задержка в открытии казино-курорта на Кипре и тест на зависимость 11.06.2019
Интернет, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сфера въездного туризма была изучена представителями отечественных средств массовой информации.
В Бохане открыли стационар районной больницы11.06.2019
2019-06-11-03-23-56
Боханский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Бохан полностью открыли новую центральную районную больницу, которую начали строить ещё в 2006 году. Проект завершился вводом стационара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Металлурги опробовали новую площадку для игры в пейнтбол в Братске11.06.2019
Братск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске появилась новая площадка для игры в пейнтбол на базе отдыха «Простоквашино». В минувшие выходные её опробовали металлурги БрАЗа.
РУСАЛ высадит в Иркутской области полмиллиона деревьев11.06.2019
2019-06-11-01-58-33
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, посадит 500 тысяч деревьев в Иркутской области в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов.
«Живой флаг», концерт и фестиваль национальных культур – так в Иркутске отпразднуют День России11.06.2019
2019-06-10-14-08-05
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мероприятия, посвященные празднованию Дня России в Иркутске, начнутся с торжественного митинга на площади у мемориала «Вечный огонь» в 13.00. После этого состоится акция «Живой флаг»: сотни волонтеров выстроятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора.
«От Дальнего Востока до Берлина»: иркутян зовут присоединиться к созданию альбома ветеранов в честь 75 годовщины Победы10.06.2019
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году через Иркутск пройдёт экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества». Международная комплексная экспедиция посвящается 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к ней 10 июня на пресс-конференции рассказали участники акции.
По Иркутской области на 11 июня передают штормовое предупреждение10.06.2019
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 июня местами в Приангарье ожидаются сильные дожди, ливни, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра ночью 15-20 метров в секунду, днем с порывами до 22 метров в секунду.
Более 400 иркутян поучаствовали в научном фестивале «Формула доверия»10.06.2019
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня более 400 человек приняли участие во всероссийском научном фестивале «Формула доверия» – акции, организованной «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создавшим детский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей.
В Иркутском зоосаде поселились сокол и еще одна пустельга10.06.2019
2019-06-10-05-34-26
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В начале июня семейство пернатых Иркутского зоосада пополнилось новыми жителями. Сердобольные горожане принесли двух раненых птиц – сокола и пустельгу.
В Иркутской области резко выросло число обращений к медикам из-за укуса клещей10.06.2019
2019-06-10-03-26-48
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 6 тысяч 223 обращений по поводу укусов клещей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников10.06.2019
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутянам предлагают поучаствовать в проекте Минобороны «Дорога памяти»10.06.2019
2019-06-09-14-03-49
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобороны России проводит масштабный проект «Дорога памяти». По всей стране фотографии ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, военных корреспондентов вносятся в мультимедийную галерею.
В Ангарске двое школьников нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек09.06.2019
Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу наградили двух учеников 39-й школы за честность и порядочность.
Первый в Сибири памятник купцу Михаилу Бутину появится в Иркутске09.06.2019
Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня при поддержке Ассоциации "Байкальская Виза" пройдет официальное открытие памятника Михаилу Бутину - нерчинскому купцу, меценату и золотопромышленнику, внесшему большой вклад в развитие Иркутска.
Акция иркутского Центра СПИД признана лучшей на всероссийском уровне09.06.2019
Москва, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»),  - Акция Иркутского областного центра СПИД признана экспертами Министерства просвещения и Министерства образования РФ лучшей в стране образовательной профилактической практикой. Выставку о ВИЧ-инфекции «Чувствуй лучше» с технологией дополненной реальности назвали самым инновационным реализованным проектом по обучению населения здоровому образу жизни.
В Ангарске 11 июня состоится презентация новых фасадных часов «Городского музея»09.06.2019
Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые современные часы, установленные на фасаде ангарского «Городского музея», имеют диаметр 1,5 метра, в них встроена система ГЛОНАСС и подсветка. Такой подарок учреждение получило от администрации Ангарского округа в честь 50-летия со дня основания музея.
Детский корпоративный лагерь РУСАЛа открылся в Саяногорске08.06.2019
2019-06-08-08-41-34
Саяногорск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Загородный детский  лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ» будет работать на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» в течение всего лета. Первый сезон открылся 3 июня. За четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий РУСАЛа из Саяногорска, Братска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Ачинска, Богучан, Новокузнецка, Краснотурьинска, Североуральска и Каменск-Уральского.
Больше тысячи юных иркутян получили по бесплатному мороженому от депутата гордумы08.06.2019
Иркутск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук к Дню защиты детей раздал детям округа бесплатное мороженое – 1,1 тысячи порций.
Соцработников Приангарья поздравляют с профессиональным праздником08.06.2019
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и региона поздравляют социальных работников Приангарья с профессиональным праздником.
События и интересные факты беттинг-индустрии 07.06.2019
Интернет, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На форуме «Лучших социальных проектов России», одном из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной соцответственности, свою программу представил букмекер BingoBoom. Проект БК был назван одним из лучших в стране. Презентованное БК решение нацелено на помощь слепым футболистам.
В Иркутске временно вышла из строя система «112»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске временно не работает система экстренного вызова «112». Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «Фейсбук».
Шестой Байкальский гражданский форум проходит в Иркутске07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылся Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов».
Иркутян 8 июня зовут на научный фестиваль «Формула Доверия»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный 8 июня пройдет научный фестиваль «Формула Доверия». Гостей ждут 11 испытаний из области биологии, психологии, космонавтики и ряда других наук.
Родительская общественность Иркутска проверила работу лагерей дневного пребывания детей 07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили работу лагерей дневного пребывания детей, в том числе по организации и качеству питания.
В Красноярске пройдёт первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству07.06.2019
2019-06-07-03-33-34
СФО, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 июня в Красноярске состоится первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству. Организатором события выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству.
«Время новых возможностей»: группу пенсионеров Братска научили пользоваться соцсетями07.06.2019
Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа братских пенсионеров научились пользоваться компьютером и освоили популярные направления хенд-мейда в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.
Больше 300 особенных детей соберутся на фестиваль «Крылья» в Иркутске07.06.2019
2019-06-06-11-19-33
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня проведут детский фестиваль «Крылья». В нём примут участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также более 150 обученных волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Бурятии назвали культурные и туристические бренды-лидеры06.06.2019
Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия войдет в число пилотных регионов проекта Общественной палаты РФ «Живое наследие». В его рамках среди жителей республики провели опрос по выявлению локальных культурных брендов Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.
В Ангарске скоро откроется общественный пляж06.06.2019
2019-06-06-07-28-14
Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Ангарске скоро откроется общественный пляж. «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива города, готов к прохождению технического освидетельствования.
В Иркутске 8 июня состоится инклюзивное шествие-перформанс06.06.2019
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня в 20.00 на острове Юность состоится шествие-перформанс «Синий лес», в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске