Сергей Левченко вручил государственные награды РФ жителям Иркутской области

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня вручил государственные награды РФ 13 жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Скляров.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены сотрудники Иркутского государственного университета: доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Лев Дамешек и доктор физико-математических наук, декан физического факультета Николай Буднев.

Доктору биологических наук, профессору, заведующей кафедрой физико-химической биологии Валентине Саловаровой присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден артист государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова Николай Кабаков.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная система» Наталье Кустовой.

Благодарность президента РФ объявлена директору муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» Людмиле Прониной.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимиру Новожилову.

За заслуги в области транспорта почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено главному инженеру Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Николаю Скосырскому.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено начальнику кормоцеха сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Олегу Швыреву.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено старшему тренеру отделения спортивной аэробики областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа «Спарта» Ольге Демиденко.

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждена преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» Нина Фисаченко.

За заслуги в развитии волонтерского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи благодарность президента РФ объявлена руководителю Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ивану Комелькову.