Сергей Левченко заложил памятную капсулу с посланием потомкам на месте строительства детской поликлиники №9

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Капсулу времени с запечатанным в ней посланием потомкам, которую вскроют только через 50 лет, заложили в Иркутске на месте строительства детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская государственная клиническая больница № 9» губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр здравоохранения региона Олег Ярошенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – Старшее поколение помнит эту очень хорошую традицию. Раньше капсулы с посланием потомкам очень часто закладывали на разных объектах, на площадях в наших городах. Я думаю, на таких значимых объектах нужно это делать, чтобы последующие поколения знали, чем мы живем, как мы стараемся, чтобы наши дети жили лучше, – обратился к присутствующим Сергей Левченко. «Охрана здоровья и снижение детской смертности является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и деятельности областного правительства. Мечта иркутян о комфортной, отвечающей современным требованиям детской поликлинике воплощается в реальность. Уверены, что вы по достоинству оцените вклад предшествующих поколений в благородное и полезное дело! Примите данное послание как символ нового этапа развития здравоохранения. Уже сейчас сделано немало для лучшего будущего, а задумано еще больше. Вам предоставляется право не только оценить наш труд, но и продолжить и приумножить славные дела, не останавливаясь на достигнутом», - сказано в тексте послания, адресованного будущему поколению. Глава региона отметил, что необходимость строительства нового здания детской поликлиники назрела давно. Старое помещение, построенное в 1912 году, пришло в негодность. В 2010 году техническая экспертиза установила, что здание находится в аварийном состоянии, ремонту не подлежит. При этом в лечебном учреждении медицинскую помощь получают дети Правобережного округа Иркутска: из микрорайонов Зеленый, Топкинский и Лесной, предместьев Марата и Радищева, поселков Искра, Падь Топка, Зверохозяйство и других. Всего к поликлинике прикреплено 11,5 тысяч человек. Также в этом районе находятся шесть детских дошкольных учреждений, пять общеобразовательных школ, пять коррекционных школ, техникум имени Трапезникова. Ежедневно поликлинику посещает до 830 человек (дети с родителями). Численность детского населения возрастает с каждым годом в связи с естественным приростом населения, развитием инфраструктуры, строительством новых жилых домов. Строительство детской поликлиники было включено в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы». По проекту новое здание будет состоять из двух блоков переменной этажности (пять-шесть этажей), общая площадь помещений составит около девяти тысяч квадратных метров. Здание спроектировано с учетом доступности для маломобильных групп населения. В поликлинике будут работать педиатрическое, консультативно-диагностическое, стоматологическое отделения, а также отделение здорового ребенка, отделение лучевой диагностики и отделение восстановительного лечения. В 2017 году старое здание детской поликлиники было демонтировано, территорию подготовили под начало строительства, началась разработка котлована для устройства фундамента. В 2018 году планируется произвести устройство фундамента по блокам №1 и №2 и устройство каркаса здания. Срок окончания строительства по плану – конец 2019 года. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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