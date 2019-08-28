Сергей Меняйло и Виталий Мутко проинспектируют ход работ в зоне наводнения

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 29 августа прибыл в Иркутской области. Вместе с зампредом правительства России Виталием Мутко он проверит ход восстановительных работ на территориях региона, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Сергей Меняйло уже посетил посёлок Октябрьский в Чунском районе. В населённом пункте было подтоплено около 400 домов, в которых проживает почти 1,5 тысячи человек. Полпред осмотрел здание средней общеобразовательной школы № 2, в которой во время наводнения затопило подвал и первый этаж, размыло фундаменты. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт.

Полномочный представитель встретился с жителями подтопленного района и ответил на проблемные вопросы.

Также полпред оценит ход восстановительных работ на объектах коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры в пострадавших от паводка районах Нижнеудинска. Планируется встреча с жителями подтопленных территорий.

Наводнение в Иркутской области прошло двумя волнами – 25 июня и 28-30 июля, в результате был затоплен ряд районов области. Были развернуты пункты временного размещения, организовано питание. На сегодняшний день действуют пять пунктов долгосрочного размещения с более комфортными условиями, в которых находятся 367 человек. Из пострадавших территорий на отдых и оздоровление направлено 4803 ребенка, 3386 детей уже вернулись после окончания оздоровительных смен.

Сейчас завершается работа по признанию пострадавших жилых помещений непригодными для проживания и пострадавших многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. По данным регионального правительства, во время наводнения произошло подтопление 10 тысяч 890 жилых домов. При этом 1393 дома полностью уничтожено водой, более 4 тысяч 191 дома будут снесены как не подлежащие восстановлению, в 3 тысячах 846 домах планируется капитальный ремонт. К 1 сентября будет определён окончательный ущерб, причинённый в результате паводка.

Продолжаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В настоящее время всеми учреждениями социальной защиты населения ведется приём документов на выдачу свидетельств. Приняты документы от 3 тысяч 692 семей. Оформлены свидетельства 1320 семьям на сумму 3,6 миллиарда рублей. Оплата произведена по 90 свидетельствам на сумму 250,1 миллиона рублей.

В результате наводнения нанесен ущерб 32 общеобразовательным организациям: 18 школам и 14 детским садам. Планируется, что к 1 сентября будут восстановлены 23 учреждения. Разработан план резервного распределения детей из всех 32 образовательных организаций. На приобретение утраченного имущества в 2019 году выделены субсидии в объёме 468,5 миллиона рублей. Оборудование уже поставляется.

В Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском и Чунском районах в зону затопления попали 26 объектов здравоохранения, в том числе 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время проведено обследование всех объектов. Из 150 утраченных объектов социально-культурного назначения будут восстановлены 136.