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08.05.2020

Сергей Меняйло: в Сибири введут систему электронных цифровых пропусков

СФО, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая, в сибирских регионах будет продлен. Также полпред отметил, что в скором времени в округе будет введена система электронных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

– Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят. Только вот в какой степени будут ограничения - в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики, – сказал Сергей Меняйло на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Он уточнил, что послаблений из-за запрета на проведение массовых мероприятий не будет. Будет введен масочный режим, а в некоторых регионах - перчаточный, отметил полпред. Он добавил, что регионы СФО прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции для запуска экономики, однако этот процесс будет проходить в зависимости от конкретной ситуации на местах.

По словам Сергея Меняйло, послаблений ждут строительный комплекс, транспортная сфера, сельское хозяйство. В то же время они сейчас невозможны для сферы туризма, поскольку въезд в туристические регионы, в частности Республику Алтай, Туву и Хакасию, ограничен, и снимать ограничения пока не планируется, сказал полпред.

Также полпред рассказал о системе электронных пропусков, которую в Сибири введут после регионов Центрального федерального округа.

– Такое предложение [о введении системы пропусков] поступило на совещании рабочей группы Госсовета [5 мая], 10-12 регионов ЦФО его поддержали. Мы посмотрим на нее [систему] и будем у себя внедрять. Сегодня регионы готовятся к этому, я думаю, что это будет правильно, – отметил Сергей Меняйло.

По его словам, вопрос введения системы цифровых пропусков – вопрос времени.

Система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропускной режим там продлен до 31 мая.

В сибирских регионах на сегодняшний день выявлено 3,8 тысяч случаев коронавируса, из них 188 за последние сутки. Больше всего заразившихся в Новосибирской области и Красноярском крае.

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