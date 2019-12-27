Сергей Сокол наградил самых активных школьников на Новогоднем балу в Куйтунском районе

Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Самых активных и креативных школьников Куйтунского района поздравил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в рамках ежегодного Новогоднего бала.

Пятьдесят школьников, воспитанников спортивных и музыкальных учреждений образования, в том числе дети из многодетных семей, которые стали победителями соревнований и конкурсов, активно участвовали в общественной жизни, получили подарки из рук спикера, сообщает пресс-служба ЗС. На мероприятие также приехали дети из поселков, пострадавших в результате наводнения летом этого года.

– Этот праздничный бал стал для Куйтунского района хорошей, доброй традицией, – подчеркнул Сергей Сокол. – В нем участвуют талантливые ребята, чьи успехи позволят в будущем привести к процветанию района и нашей области.

От имени депутатов областного парламента спикер поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав новых достижений, счастья и здоровья.

На Новогодний бал приглашаются лучшие ученики школ со всех поселений муниципального образования. В этом году право на участие в мероприятии получили 150 ребят. Все они получили также грамоты и памятные подарки от мэра района. Для детей приготовили большую развлекательную программу – торжественный обед, праздничный концерт, дискотеку и запуск фейерверков.