Сергей Сокол поручил волонтерскому центру ЕР в Приангарье уделить особое внимание ветеранам

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол во время прямой линии с партийцами обсудил промежуточные итоги деятельности волонтерского центра по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.

По словам руководителя регионального исполкома партии Ольги Уватовой, за месяц ежедневной работы волонтеры оказали помощь 3685 жителям региона.

– Волонтерский центр продолжает помогать пожилым людям с доставкой продуктов и решением текущих вопросов в период ограничений из-за введения в регионе режима всеобщей самоизоляции. В частности, одно из обращений, поступивших добровольцам, касалось неполадок со светом и отоплением в квартире у пенсионера. Наш однопартиец оказал содействие в ремонте, – сообщила Ольга Уватова. – В ежедневном формате волонтеры-юристы консультируют граждан и предпринимателей по правовым вопросам. К примеру, предпринимательница из Иркутской области жаловалась на действия представителей администрации. Волонтерский центр урегулировал все вопросы.

Кроме этого, на совещании была затронута тема о доверии населения к волонтерам.

– В наш центр многие люди обращаются далеко не по одному разу. Теперь уже сам знаешь в каких магазинах лучше купить продукты для конкретного человека – уже не возникает вопросов о том, какое наименование масла приобрести или какой корм ест кот у старушки. Люди привыкают к волонтерам, появляется неформальное человеческое общение. Становимся друзьями, – рассказал волонтер, член Генсовета партии Роман Ефремов.

Кроме этого, в волонтерский центр наладил хорошие связи с частью муниципальных аптек Иркутска. Аптеки уже сами звонят и просят доставить необходимые лекарства пенсионерам.

– Мы всесторонне стараемся помочь жителям Иркутской области пережить пандемию коронавируса с минимальными последствиями. На текущий момент разработан пакет мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, сегодня обращение было направлено Михаилу Мишустину, – подчеркнул Сергей Сокол. – Хочу выразить благодарность всем неравнодушным жителям области за активное участие в деятельности нашего Волонтерского центра и пожелать успеха в дальнейшей работе. Впереди 9 мая. Я хочу попросить вас уделить особое внимание детям войны, ветеранам и труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Великой Победы и в современных непростых условиях наше внимание для них особенно ценно. Берегите себя и будьте здоровы!

Напомним, волонтерский центр партии «Единая Россия» оказывает помощь людям во всех муниципальных образованиях Приангарья. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8-914 -955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 24-02-73, 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Также в волонтерском центре можно получить юридическую консультацию по номеру 8-914-005-19-05.