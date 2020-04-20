Сергей Сокол поздравил муниципальных служащих Приангарья с профессиональным праздником

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь ИРО партии «Единая Россия» Сергей Сокол поздравил муниципальных служащих Иркутской области с Днем местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Уважаемые жители Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!

Это праздник не только муниципальных служащих, депутатов и общественников, но и всех тех, кому небезразлична судьба Иркутской области, кто готов трудиться над процветанием нашего региона и разделить ответственность за его будущее.

Ваши главные цели – быть полезными для людей, работать в формате открытого диалога, поддерживать обратную связь. И, конечно же, вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. Такое участие служит развитию здорового и сильного гражданского общества. Это позволит вам в дальнейшем успешно работать в интересах жителей области. Уверен, вместе мы продолжим стремиться к благополучию и процветанию Иркутской области.

Дорогие друзья! От имени Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично желаю вам и вашим семьям счастья, успехов, здоровья, благополучия!

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол