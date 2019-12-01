Сергей Сокол поздравил с юбилеем Союз пенсионеров России

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию регионального отделения Союза пенсионеров России. Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер поздравил собравшихся со знаменательной датой от имени депутатов областного парламента и вручил приветственный адрес председателю правления Регионального отделения Союза пенсионеров России (РО СПР) Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа Надежде Козловой. Сергей Сокол поблагодарил активных членов общества за большую и важную работу, и, в том числе, за многолетнее сотрудничество с депутатским корпусом Приангарья. Он также обратил внимание, что региональный парламент также отметил 25-летие в 2019 году. – За четверть века реалии, в которых мы работаем, изменились, однако наши с вами приоритеты остались прежними. Это поддержка социально незащищенных граждан, в том числе людей старшего поколения, – подчеркнул спикер. – В январе этого года вступил в силу закон, о приемных семьях для инвалидов и пожилых людей. В сентябре мы в очередной раз повысили величину прожиточного минимума для пенсионеров – в 2020 году она составит почти 9,5 тысяч рублей. На минувшей сессии 20 ноября мы единогласно приняли в первом чтении бюджет на 2020-й год и плановый период 2021-го и 2022-го годов, в первую очередь средства будут поступать на социальные гарантии. И мы обязательно продолжим работу над законодательством в этом направлении. Также Сергей Сокол вручил благодарности председателя Законодательного собрания Иркутской области за многолетний добросовестный труд и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области члену правления РО СПР по Иркутской области, председателю местного отделения в рабочем поселке Маркова Иркутского района Лидии Сахаровой; члену правления РО СПР по Иркутской области, председателю местного отделения в г. Свирске Черемховского района Галине Козловой; члену правления РО СПР по Иркутской области, председателю местного отделения в Ленинском районе Иркутска Надежде Ломакиной; члену местного отделения Союза пенсионеров в Маркова Вере Силиной; члену местного отделения Союза пенсионеров в Октябрьском районе Иркутска Нине Поднебесной. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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