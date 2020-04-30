Сергей Сокол поздравляет журналистов Приангарья со Всемирным днем свободы печати

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы от Иркутской области, секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол поздравляет журналистов региона со Всемирным днем свободы печати.

– Я поздравляю журналистов Приангарья со Всемирным днем свободы печати.Благодаря вашей работе люди получают информацию о социально-политических процессах, которые происходят в области и имеют возможность самостоятельно решать свою судьбу.

Свободная и независимая журналистика является основой демократического общества.

Я, как депутат и как гражданин, несмотря ни на что, буду поддерживать и защищать журналистов, которые столкнулись с ущемлением своих прав - говорить свободно и без страха.

Хочу пожелать вам здоровья, счастья и успехов в работе.

Депутат Госдумы, секретарь ИРО «Единой России» Сергей Сокол