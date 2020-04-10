Сергей Сокол: работа добровольцев становится всё более востребованной

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол на встрече с активистами Волонтерского центра по оказанию помощи жителям Иркутской области сообщил, что работа добровольцев в нынешней ситуации становится всё более востребованной. Об этом пишет пресс-служба ЕР. – В текущей ситуации, когда в нашем регионе уже выявлено 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией, работа волонтеров особенно важна. Они работают, чтобы уберечь от заражения людей «группы риска»: одиноко живущих ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, которым нужна наша помощь, – сообщил Сергей Сокол. По словам Сергея Сокола, волонтёры центра не только фиксируют заявки обратившихся, но и консультируют жителей региона о текущей эпидобстановке, рассказывают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, помогают вызвать врача на дом, проводят правовые консультации. – В связи с участившимися обращениями на «горячую линию» волонтерского центра от жителей и предпринимателей области за консультацией по трудовым спорам, 6 апреля мы создали отдельную линию правовой помощи гражданам Иркутской области на базе Волонтерского центра партии «Единая Россия», – рассказал Сергей Сокол. Получить юридическую помощь можно по номеру телефона 8-914-005-19-05. – Коронавирус повлиял на правовые и общественные отношения в разных сферах. Волонтерский центр консультирует граждан по самым разным правовым вопросам, субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша задача - помочь разобраться с негативными правовыми последствиями, – подчеркнул юрист-волонтер Дмитрий Брянский. Как рассказал один из волонтеров Центра Татьяна Ведерникова, волонтерское движение в наше время чрезвычайно актуально – люди не должны чувствовать, что они одиноки, для ведь для многих одиночество очень болезненная тема. И это относится не только к пожилым людям, но и к самим волонтерам – это двусторонняя психологическую помощь. – В такой сложной эпидемиологической ситуации от деятельности волонтёров зависит здоровье людей – чем больше мы работаем, тем меньше вероятность нарушения человеком режима самоизоляции. Ведь не у всех есть родственники, который могут помочь. А поход в магазин для них чрезвычайно опасен. В такой момент для пенсионера волонтер становится настоящим другом. И слова благодарности от них вдохновляют и настраивают на еще большую решимость, – рассказал волонтер, член генерального совета партии Роман Ефремов. Партия «Единая Россия» открыла Волонтерский центр по оказанию помощи жителям региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 марта. Уже 28 марта жители Иркутской области активно начали обращаться за помощью. За 14 дней работы волонтеры, работающие во всех территориях Иркутской области, оказали помощь двум тысячам жителей региона. Только в Иркутске более 500 заявок выполнено волонтерами центра. Подавляющее большинство обращений в центр – просьбы приобрести продуктовые наборы или лекарства для людей старшего возраста, семей с инвалидами. Волонтерский центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Возглавляет центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя - Артем Лобков. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. КООРДИНАТЫ: Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: +7-914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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