Сергей Сокол в День России побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске

Байкальск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске. В этот день в городе была организована праздничная программа «Малая Родина – Байкальск!», сообщает пресс-служба ЗС. Были запланированы выступления творческих коллективов – как взрослых, так и детских. Также Сергей Сокол вручил памятные свидетельства о получении паспорта гражданина России ученикам трех общеобразовательных школ Байкальска. На праздник собрались ученики и педагоги школ №10, 11 и 12, родители, представители городской администрации и местной думы. Всего было вручено более 70 свидетельств. Также ребятам подарили издания конституции РФ и путеводители по истории России. – Паспорт гражданина Российской Федерации – это серьезный документ. Он говорит о вашем взрослении, о том, что у вас есть не только права, но и обязанности как гражданина нашей страны, обязанность ответственно относиться к своей Родине, к своей семье, – подчеркнул Сергей Сокол, обращаясь к собравшимся. – Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Сегодня, в этот великий для нашей страны праздник, мы выражаем любовь к своей родине и благодарим старшее поколение, наших ветеранов за их труд, бесценный вклад в процветание и будущее России. Пусть чувство гордости и ответственности за Родину сопровождает вас на протяжении всей жизни». От имени депутатов Законодательного собрания спикер поздравил всех жителей Байкальска с праздником, пожелав крепкого здоровья, мира и благополучия. С приветственными словами также выступили глава администрации Байкальска Василий Темгеневский и председатель городской думы Алексей Нагаев, а также заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Виталий Перетолчин. Завершением празднований в Байкальске станут массовые народные гуляния «Вперед, Россия!» и дискотека под открытым небом. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкальск

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