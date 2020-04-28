|Общество
|28.04.2020
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Сергей Сокол: волонтерский центр будет доставлять медикам бесплатные продуктовые наборы
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Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» безвозмездно предоставит продуктовые наборы для врачей и медперсонала больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Иркутского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Сергей Сокол.
– Медики Приангарья самоотверженно трудятся на благо людей в очень сложной обстановке. Мы обязаны для них сделать всё, что в наших силах – и на законодательном уровне, и как волонтеры, – сказал Сергей Сокол.
Ранее, во время онлайн-совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рассказал, что была достигнута договоренность о формировании продуктовых наборов медикам для некоторых регионов с одной из крупнейших розничных сетей России.
В Иркутской области представительства данной компании нет. В настоящий момент Волонтерский центр займется закупкой и формированием продуктовых наборов для сотрудников больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом. О начале поставок продуктов будет сообщено отдельно.
Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов – объективная необходимость.
– Врачи зачастую не имеют возможности выйти куда-то, живут и ночуют на работе. Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха, – отметил секретарь Генсовета партии.
Напомним, Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России».
Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.
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