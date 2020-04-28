Сергей Сокол: волонтерский центр будет доставлять медикам бесплатные продуктовые наборы

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» безвозмездно предоставит продуктовые наборы для врачей и медперсонала больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Иркутского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Сергей Сокол.

– Медики Приангарья самоотверженно трудятся на благо людей в очень сложной обстановке. Мы обязаны для них сделать всё, что в наших силах – и на законодательном уровне, и как волонтеры, – сказал Сергей Сокол.

Ранее, во время онлайн-совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рассказал, что была достигнута договоренность о формировании продуктовых наборов медикам для некоторых регионов с одной из крупнейших розничных сетей России.

В Иркутской области представительства данной компании нет. В настоящий момент Волонтерский центр займется закупкой и формированием продуктовых наборов для сотрудников больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом. О начале поставок продуктов будет сообщено отдельно.

Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов – объективная необходимость.

– Врачи зачастую не имеют возможности выйти куда-то, живут и ночуют на работе. Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха, – отметил секретарь Генсовета партии.

Напомним, Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России».

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

КООРДИНАТЫ:

Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую поддержку можно по номеру 8914-005-19-05.