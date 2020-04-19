Сергей Сокол: Волонтерский центр продолжит работу, пока хотя бы у одного жителя области будет потребность в нашей помощи

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.

Необходимую помощь получают оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители региона, сообщает пресс-служба партии. На данный момент отработано более трех с половиной тысяч поступивших обращений.

– Волонтерский центр будет продолжать свою работу пока хотя бы у одного жителя области будет потребность в нашей помощи, – сказал секретарь реготделения Сергей Сокол.

Партия «Единая Россия» открыла Волонтерский центр по оказанию помощи жителям региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 марта. Уже 28 марта жители активно начали обращаться за помощью. Большинство обращений в Центр – просьбы приобрести продуктовые наборы или лекарства для людей старшего возраста, семей с инвалидами. Все они отработаны, участие в выездах принимают главы и депутаты всех уровней, члены Генсовета и политсовета партии, представители местных и первичных отделений «Единой России», волонтеры-медики.

Волонтерский центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8 914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также в Волонтерском центре можно получить юридическую помощь по номеру 8914-005-19-05.