Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Итоги традиционного конкурса, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова, подвели в Законодательном собрании Иркутской области.

Перед началом церемонии участники конкурса и депутаты во главе с председателем Законодательного собрания Сергеем Соколом возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Белобородову, сообщает пресс-служба областного парламента.

– Сегодня 31 января – годовщина со дня рождения выдающегося военачальника Афанасия Павлантьевича Белобородова. Он был одним из тех, чье мужество помогло отстоять нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Таких героев среди жителей Иркутской области было немало. Офицеры и простые солдаты плечом к плечу сражались за Победу. Поэтому символично и очень правильно, что в этот памятный день все мы, жители Иркутской области, и особенно юные сибиряки, еще раз вспоминаем о бессмертном подвиге героев, – сказал Сергей Сокол.

Всего на конкурс поступило 49 заявок из разных территорий области. Итоги подводились по трем номинациям – победителей выбирали среди учащихся сельских поселений, городских поселений и городских округов. В составе жюри были глава парламента Сергей Сокол и депутаты Андрей Андреев, Дмитрий Бриток, Роман Габов, Лариса Егорова, Ирина Синцова.

Среди общеобразовательных организаций, расположенных на территории сельского поселения, победителем стало МОУ Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 1» с проектом «Живая память о детях войны». Дипломами призеров были отмечены «Оекская средняя общеобразовательная школа» за проект «Инсценировка военно-патриотической песни «Враги сожгли родную хату» и Алтарикская средняя общеобразовательная школа за проект «Дети войны».

Победителем в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» стало МКУДО Центр дополнительного образования Усть-Кутского МО за проект «Наши земляки – защитники Ленинграда», призером - «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» с проектом «Цена Победы».

Победу в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» жюри присудило МБОУ «Гимназия №1» Ангарска за проект по патриотическому воспитанию «Наша гордость, наша слава». Призер в этой номинации – МАОУ Иркутска гимназия №2 за проект «Урок памяти «Иркутск – город в героях».

– Нынешний год объявлен президентом России Годом памяти и славы. И мы с вами начали его очень достойно – с подведения итогов ежегодного конкурса, посвященного памяти Афанасия Павлантьевича Белобородова. Уверен, изучение истории родного края, семейных архивов, живое общение с ветеранами войны и тружениками тыла – это и есть формирование патриотического сознания, сохранение богатого исторического наследия нашей Иркутской области, – сказал Сергей Сокол, поздравляя победителей и призеров конкурса.

В честь годовщины со дня рождения выдающегося военачальника в регионе пройдет и ряд спортивных мероприятий. Так, студенты Восточно-Сибирского института министерства внутренних дел РФ сегодня совершат забег на лыжах до села Баклаши Шелеховского района – малой родины Афанасия Белобородова. Как рассказал мэр Шелеховского района Максим Модин, также дан старт таким масштабным соревнованиям, как региональные турниры по дзюдо и баскетболу.