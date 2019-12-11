Сергей Сокол встретился с представителями общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Именно сегодня встреча состоялась не случайно: 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская кампания. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

– Этот день объединил тысячи матерей по всей России. Тогда, с началом необъявленной войны в Чеченской Республике, особенно важной стала работа комитетов солдатских матерей, общественных организаций, участники которых поддерживали друг друга, обменивались новостями, как могли, помогали семьям погибших ребят не упасть духом в трудную минуту, – отметил Сергей Сокол, обращаясь к собравшимся.

Как было отмечено, в общей сложности за время двух кампаний – с 1994-го по 1996 год и с 1999-го по 2000-й – участниками боевых действий в Чечне стали более 15 тысяч жителей Иркутской области. Около 180 семей в регионе потеряли близких в тех трагических событиях. В составе Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» – более 10 районных и городских советов солдатских матерей. Законодательное собрание давно и плотно сотрудничает с этой организацией, а ее председатель – Тамара Бабкина – еще и активный участник Общественного совета при областном парламенте.

– Сегодня «Солдатские матери Прибайкалья» – это сильная общественная организация. Вы делаете важную работу для военнослужащих и их семей. Нам сегодня удалось обозначить несколько вопросов, требующих участия депутатов Законодательного собрания региона. Уверен, что все эти вопросы решаемые, и совместными усилиями нам удастся добиться необходимого результата, – сказал Сергей Сокол.

Поставленные вопросы касались основных сфер деятельности общественной организации – оказания помощи военнослужащим и членам их семей, подготовки молодежи к военной службе, проведения мероприятий патриотического воспитания.