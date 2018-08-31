Сергей Тен поздравил школьников Приангарья с Днем знаний

Иркутск, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), – На празднике, посвященном началу учебного года, в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых депутат Госдумы, член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена Сергей Тен вручил портфели первоклассникам в рамках акции фонда «Собери ребенка в школу».

Парламентарий выразил уверенность, что с новыми ранцами дети будут учиться на одни пятерки.

– В этом году наша акция значительно выросла в масштабах области. И по сей день она не теряет своей актуальности. На заре двухтысячных мы первыми начали эту акцию в Иркутской области, сегодня нашу инициативу подхватили другие неравнодушные люди. Это очень здорово, и лично у меня нет сомнений: такое полезное дело следует продолжать, – подчеркнул Сергей Тен.

Как сообщает пресс-служба депутата, в этом году фонд подарил новые портфели 600 учащимся из 20 населенных пунктов Иркутской области – в два раза больше, чем в прошлом году. В числе тех, кто получил красивые портфели с полным комплектом канцелярских принадлежностей, школьники как из крупных городов, так и небольших отдаленных поселений – в частности, поселка Черчет, села Бузыканово Тайшетского района, деревни Владмировка Тулунского района.

Целью акции, ставшей для Благотворительного фонда имени Юрия Тена традиционной, является помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. В фонде убеждены: никакие материальные трудности родителей не должны омрачать праздник.

– Завтра торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут по всей стране. В Иркутской области в этом году за парты сядут 35 тысяч первоклассников. Всего же в нашем регионе более 320 тысяч школьников. Самым юным из вас хочется пожелать уверенности в собственных силах и верных друзей. Помните, смелым покоряются любые вершины! Тем, кто постарше, желаю добиваться поставленных целей и не пасовать перед трудностями. Впереди вас ждут новые горизонты и новые испытания, с которыми, убежден, вы достойно справитесь! Отдельные слова благодарности выражаю учителям. Вы надежные помощники, которым родители доверяют самое дорогое, что у них есть.

Верьте в себя, усердно трудитесь, не унывайте – и все у вас получится! – резюмировал Сергей Тен.