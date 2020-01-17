Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен предлагает присвоить Иркутску почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба парламентария. Напомним, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. – Во время Великой Отечественной войны Иркутск был глубоким тылом. С Запада в наш город было эвакуировано более 20 различных производств. Два крупных предприятия Иркутска – авиазавод и завод тяжелого машиностроения также внесли большой вклад в приближение нашей Победы. За годы войны авиазавод выпустил почти 2200 самолетов. Только за 1943 год заводу 11 раз присуждалось Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. На производственных мощностях ИЗТМ (Иркутского завода тяжелого машиностроения), выпускали танки и другую продукцию для фронта. Первая из двух танковых колонн «Иркутский комсомолец» была передана на передовую в мае 1942 года. Стоит отметить, что это стало первым в стране вручением боевой техники фронтовикам. В августе 1942 года коллектив завода был награжден переходящим Красным знаменем ГКО. В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства по освоению производства металлургического оборудования и вооружения для Красной Армии наградил завод орденом Трудового Красного Знамени. В общей сложности 86 179 человек получили за свой трудовой подвиг медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – сказал Сергей Тен. Он отметил, что в годы войны увеличились и площади посевов. Иркутяне не только трудились на заводах и фабриках. Они помогали сельским труженикам собирать урожай. Женщины, подростки и дети, вышли на поля вместо мобилизованных мужчин. Всего по области на уборочной были заняты около 100 тысяч горожан. Сельское хозяйство, несмотря на все трудности, сохранило свою роль в производстве товарного зерна, мяса и молока. Продукты, выращенные трудом иркутян, сырье шли на обеспечение нужд фронта, на снабжение промышленности и населения прифронтовых городов. Напомнил депутат и о работавших в Иркутске госпиталях, куда со всех фронтов привозили раненых. По примерным оценкам, с 1941 по 1945 год в Иркутске действовало больше 20 госпиталей различной вместимости. Там прошли лечение около 100 тысяч красноармейцев. Благодаря стараниям медиков больше 30 тысяч солдат впоследствии смогли вернуться на фронт. – Общий вклад иркутян в победу трудно переоценить. Из Приангарья на фронт отправились почти 16% всего трудоспособного населения области. Не вернулись с полей сражений 80 тысяч бойцов. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 нашим землякам. Дважды удостоены высокого звания генерал армии Афанасий Белобородов и военный летчик, в годы войны командир эскадрильи, а впоследствии генерал-майор авиации Николай Челноков. В тылу своим трудом наши дедушки и бабушки приближали самый главный день в нашей стране – День Победы. Поэтому я считаю, что Иркутск и его жители достойны звания «Города трудовой доблести», – подвел итог Сергей Тен. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

сергей тен Тэги: View the discussion thread.